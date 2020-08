Entre los 32 muertos que dejó el ataque armado e incendio del bar “Caballo Blanco”, el 27 de agosto del 2019 en Coatzacoalcos, se encuentran dos coautores intelectuales, confirmaron familiares de las demás víctimas.



“Ya sabemos cómo fueron las cosas, ya nos enseñaron el video, ya sabemos quiénes fueron y entre esas 32 víctimas están los dos coautores intelectuales que fueron a hacer el atentado al bar”, dijo una de las madres.



Afirmó que las investigaciones van avanzadas y están a punto de concluir, sin embargo, el caso “le fue quitado” a las Unidades Especiales de Antiterrotismo y Antisecuestro de la Fiscalía General de la República (FGR) para quedar en manos del Ministerio Público federal, situación que esperan revertir mediante una petición que harán al fiscal general, Alejandro Gertz Manero.



“Veo muchos avances en la investigación, eso sí, hemos tenido por parte de la Fiscalía de México, de la Antiterrorismo y Antisecuestro pero nos informó que les quitaron el caso y lo pasaron al MP (sic) y la verdad ya está por terminar la investigación, todo lo que se avanzó y no queremos que quede impune, que se esclarezca", dijo la madre.



Aunado a ello, destacó que a la fecha la oficina de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ubicada en Tabasco —que atiende los casos en la zona— no ha depositado en tiempo y forma los apoyo de alimentación, vivienda y becas educativas a los niños que quedaron huérfanos.



Asimismo, las familias no han recibido apoyo con la custodia legal de los niños.



Para este jueves 27 de agosto, a un año de la masacre, en punto de las 12 del día, familiares de las víctimas marcharán en memoria de sus seres queridos que fallecieron en el atentado.



La marcha iniciará desde el mismo bar, sobre la avenida Román Marín y llegarán hasta el parque Independencia. Se pidió a quienes acudan respetar la sana distancia y guardar los protocolos sanitarios por la pandemia de Coronavirus.



Actualmente, el bar sigue custodiado por la Policía Municipal de Coatzacoalcos.