En mayo, regresa al escenario Beatles Espectacular con el Quinteto Britania

Al Quinteto Britania se le ubica como el ensamble de labor más sólida y promotora de la música de The Beatles en Latinoamérica, con reconocimientos en las ciudades de Liverpool, Los Ángeles, Buenos Aires y los más destacados centros musicales de México.



El siglo pasado, los hermanos Díaz Landa fundan el Quinteto Britania, ensamble mexicano que ofreció sus primeras presentaciones en 1982. Sus integrantes, confinados por la pandemia, cual ave fénix resurgen este sábado 8 de mayo a las 21:00 horas, durante concierto virtual (vía streaming).



Esta presentación, muy esperada, es todo un acontecimiento para sus seguidores, pues marca su retorno a la actividad artística ante los demoledores efectos de la emergencia sanitaria.



Generador de espectáculos enclavados en el favor del público como “Beatles espectacular”, “Queen sinfónico” y “Oldies sinfónico”, así como su especial tratamiento a las creaciones de Creedence Clearwater Revival, el Quinteto Britania ha colmado con sus presentaciones la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl de la UNAM hasta en cuatro oportunidades, todas con localidades agotadas. También se ha presentado en el Auditorio Nacional –el grupo fue nominado para los premios “Lunas del Auditorio”–, el Foro Boca y como solistas con orquestas como la Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, Sinfónica de Xalapa, Filarmónica de la UNAM, Sinfónica del IPN, Filarmónica de Boca del Río, Filarmónica de Querétaro y muchas más.



El Quinteto Britania ha alternado con célebres representantes en el contexto del rock, algunos de ellos legendarios como los casos de B. B. King, The Quarrymen (primer grupo de John Lennon), Hamish Stuart (guitarrista de Paul McCartney), Tony Sheridan (primer cantante de Beatles) y Pete Best (exbaterista de Beatles). Más recientemente con el vocalista canadiense Marc Martell, quien ha participado con los integrantes de la banda Queen (Brian May y Roger Taylor). Por añadidura, esta agrupación mexicana ha recibido elogios de Allan Williams, primer manager de The Beatles.



El acontecimiento que se anuncia muestra sesgos y contornos que lo vuelven imperdible para todo aficionado al arte sonoro del Cuarteto de Liverpool. Es la mejor oportunidad para la recreación de temas memorables que forman parte de la historia de la música en el siglo XX y que (desde luego) se ubican firmemente en el gusto del público.



La presente redacción va acompañada de la imagen promocional, con todo dato y detalle hacia el acontecimiento que nos permitimos recomendar ampliamente. Los boletos podrán adquirirse en www.ticketbox.com.mx.