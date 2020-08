En mayo y junio disminuyen denuncias de maltrato a menores en Veracruz Puerto

Durante mayo y junio de este año, las denuncias por abuso a menores de edad han disminuido en un 60 por ciento en comparación a los dos años anteriores, indicó la directora del DIF Municipal de Veracruz, Yamileth Herrera.



Contrario a lo que ha sucedido con las agresiones a mujeres durante el confinamiento por la contingencia sanitaria, los reportes por maltrato a niños y niñas han disminuido.



Precisó que generalmente estos dos meses registran alza en las quejas por violencia infantil, sin embargo, en este 2020 no ha sido así, desafortunadamente no se puede precisar si es porque no hay denuncias o bien, realmente no hay abusos.



“Si hemos recibido pero muy pocos, afortunadamente, no quiere decir que es porque no se está denunciando o no haya casos, de hecho bajó el número de denuncias que nosotros recibíamos en los años 2018 y 2019 que los meses de mayo y junio se acrecientan, comentaba el procurador que en estos meses de calor incrementan las situaciones de violencia intrafamiliar y no ha sido así”, dijo.



En este sentido, la titular del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia pidió a quienes son testigos de violencia a los menores de edad que lo denuncien de manera anónima para hacer una investigación del caso.



“Se puede hacer la denuncia vía teléfono y también vía redes sociales, también a veces recibimos falsas alarmas o denuncias que no sé con qué afán las hacen pero va una investigación”.



Las denuncias por maltrato infantil pueden realizarse las 24 horas del día a través de los medios citados.