En Mendoza, Medicina UV analiza trabajo presencial con alumnos

En la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV) ubicada en Ciudad Mendoza, ya trabajan las autoridades para organizar cómo sería el regreso en grupos, de los estudiantes para que puedan realizar sus prácticas, informó el director Alejandro Pimentel Domínguez, quien aclaró que no hay fecha para el retorno.Recordó que en la zona el semáforo es amarillo, pero la región debe verse como integral y cada una tiene su propio movimiento."Tenemos un semáforo amarillo, ahorita estamos bajo las instrucciones que ha dado el Rector de preparar la primera parte, que sería la visita de los alumnos del ciclo pasado y de este ciclo que no conocen las instalaciones.“Hay una programación, en caso de Medicina, con el contacto de algunas situaciones prácticas de laboratorio y con algunos pequeños grupos, por ejemplo en casos como anatomía. Ustedes conocen la tabletota anatomage que permite ver músculos, huesos, arterias".Esto dijo que permite al alumno tener una idea más clara de lo que lee en el libro de lo que discute en clase."Eso en pequeños grupos ya lo podríamos estar teniendo, la Facultad está preparando los espacios y la idea es que podamos ir teniendo una planeación.“Algunos laboratorios como tiene que ser la parte de microbiología que es necesario, una parte importante que tenemos con bioquímica, la parte de biometría hemática y examen general de orina. Toda esta parte que es comprender cómo puede uno analizar; son pequeños bloques".Pero también destacó la llegada de los estudiantes para tener contacto con los simuladores como el recién nacido, el adulto, la embarazada, áreas quirúrgicas."Eso nos permitiría acercar al alumno para cuando nos abran los campos clínicos, porque hasta el momento los hospitales y clínicas están todavía cerrados hasta que no tengamos una semaforización de reconversión nuevamente".Y es que indicó que en este momento no se tienen campos clínicos reales a los cuales pueden ir, pero en la facultad sí se tiene con los simuladores.