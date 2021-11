En Mendoza y Nogales, pobladores piden contenedores de basura en calles

Al municipio de Río Blanco le ha resultado instalar desde hace ocho años contenedores para basura en calles y avenidas de sus colonias concurridas, por lo que municipios como Mendoza y Nogales le deberían apostar, afirmaron ciudadanos."En la colonia Prado tenemos dos problemas. La basura y los perros, no ha habido una eficiente estrategia para resolver", dijo la ingeniera Enedina Vásquez y vecinos, al considerar que se trata de un asunto de salud pública.Consideró que no se trata de tener muchos camiones recolectores cubriendo rutas, pero sí una cultura donde participe la población empezando por no generar y terminando por separar los desechos.En Nogales, el jefe de manzana de la colonia El Águila, Crecencio Sánchez señaló que los gobiernos le deben invertir a la compra de contenedores. Río Blanco es el único municipio de la región que mantiene algunos en colonias y así los ciudadanos no la abandonan en las calles.Otra estrategia, señalan vecinos de la colonia Modelo de Río Blanco, es que el Ayuntamiento tome reciclaje a cambio del cobro del impuesto predial, pues con ello se apoya la economía de las familias y se les inculca la cultura del reciclaje.Es de mencionar que dichos municipios generan a diario entre 20 y 26 toneladas de desechos sólidos urbanos por día, es decir, de dos a tres camiones recolectores de desechos.Entre el mayor volumen de basura generada destacan empaques de cartón, vidrio, plástico, y restos de alimentos que van a dar a las calles y son esparcidos por los perros, de ahí que se debe separar restos de alimentos, reciclaje y basura orgánica.Electrónicos en desuso, llantas, latas de aerosol y pilas deben tener otro destino y con ello mejorar la imagen pública y la sanidad que los ciudadanos demandan.