En menos de una semana, ya robaron tres veces a escuela de Veracruz Puerto

Del fin de semana a este martes, la escuela primaria "Julio S. Montero" de la ciudad de Veracruz ha sido robada tres veces.



Los últimos dos atracos ocurrieron con horas de diferencia; los ladrones ya se llevaron toda la instalación eléctrica, la tubería de cobre, bomba de agua y algunos climas.



Desde julio, suman 5 robos y aunque existe el compromiso de mayor vigilancia, los rondines pasan en promedio dos veces por mes y sólo por afuera, no hay una inspección por parte de la Policía Naval, criticó la directora Alicia Santiago Alvarado.



"Estoy en un grupo en donde se reporta, según ellos mandan fotos de las escuelas que pasan a revisar y yo siempre tengo que estar, no aparece mi escuela, manden un foto o bájense porque muchas veces nada más pasan por la escuela, toman la foto y ya, no se bajan a revisar si hay gente. Pasan no siempre, no todos los días, a lo mejor en un mes aparece mi escuela dos veces", dijo.



Lamentó que también se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General del Estado y no han tenido respuesta.



Los ladrones siguen entrando en repetidas ocasiones para llevarse el cableado que dejan, abren los portones aún cuando es reforzado cada vez que entran, rompieron con cincel el resguardo de la bomba de agua y hasta se llevaron los pagadores de luz.



"Se volvió a arreglar el portón, a mi me cuesta trabajo abrirlo, pero ellos no sé de qué manera le hacen que lo abren y hoy otra vez a las 8 de la mañana que se llega, estaba otra vez abierto el portón y ya con todas las pastillas que se habían llevado y más cable que va del transformador ya no está".



Los padres de familia decidieron contratar a personal para retirar los pocos climas que se han salvado, porque dado que no tienen ni luz, ni agua, no pueden regresar a clases presenciales.