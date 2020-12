En mensaje de Navidad, Iglesia lamenta violencia y "desesperación" en Veracruz

Los obispos de la provincia de Xalapa, emitieron su mensaje con motivo de la Navidad, en el cual puntualizaron lo que califican como una crisis y dolor que se vive en el Estado por la pandemia del COVID-19 y la violencia, y que se ve reflejado en aumento de la pobreza, negocios y empresas obligados a cerrar, desempleo, un sistema de salud insuficiente y con graves deficiencias, sin dejar atrás la realidad política con poca participación, descalificaciones y no incluyente, con una democracia incompleta, marcada por resentimientos sociales y un sistema educativo débil.



"Ante las situaciones que hemos estado viviendo y padeciendo, por las consecuencias de la violencia, la pandemia y el deterioro de la economía y los valores familiares, no faltará quién se pregunte: ¿tendrá sentido la Navidad para nosotros? ¿Cómo podremos celebrar la Navidad?".



Aseguraron los pastores de la grey católica que la crisis ha mostrado la fragilidad de las estructuras sociales, políticas, económicas y religiosas en que se sostiene la vida.



"En nuestra nación y particularmente en las ocho diócesis que conformamos la Provincia Eclesiástica de Xalapa, no cesan los contagios y las muertes por el virus; los afectados y fallecidos no son simples datos estadísticos, sino que son nuestros familiares, amigos, miembros de nuestra comunidades parroquiales, o personas que tenían una responsabilidad, social o pastoral entre nosotros: constatamos que la enfermedad y la muerte han tocado al personal médico, y a otros hermanos que ofrecen diferentes servicios sociales, enfermeras, religiosas y sacerdotes".



De igual forma apuntaron que a esta situación compleja, se suman los lamentables hechos de violencia que crecen tanto al interior del hogar como en las comunidades: asesinatos de periodistas, alcaldesas y ediles, violencia contra la mujer y personas vulnerables. "Todo esto propiciado por causas multifactoriales, pero muchas veces fruto de las adicciones, del narcotráfico, el crimen organizado y de las ideologías contra la vida que siembran desesperanza, tristeza y miedo".