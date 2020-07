En mercado de Coatzacoalcos, locatarios se hartan de cierre de calles y quitan vallas

Comerciantes del mercado “Coatzacoalcos” se inconformaron por las vallas que les colocan todos los días las autoridades alrededor de esta central de abastos y las retiraron asegurando que afecta sus ventas.



Indicaron que en el mercado “Morelos”, luego de que los locatarios hicieron lo mismo, les dejaron una calle abierta para que la población pueda acceder y comprar.



Asimismo, acusaron que las autoridades ubicadas en las vallas a veces les piden “mochada” a los automovilistas para que puedan pasar y comprar y nadie les pone un alto.



Pese al retiro de vallas, personal de Tránsito del Estado puso sus vehículos a mitad de las calles para evitar que los coches pasaran.



“De por sí no hay venta y con estas vallas ya no estamos vendiendo nada, el producto así viene y se va, las personas que venden arriba ya no están vendiendo tampoco, todo esto se fue a la quiebra y dicen que por la pandemia, es en todo y no se está acabando”, expresó una de las afectadas.



Otro vendedor exigió que se liberen los accesos, ya que las ventas cayeron hasta en un 90 por ciento y consideró que no se aplican las mismas reestricciones a las del mercado “Morelos”.



Los inconformes expusieron que las mismas reestricciones no son aplicadas, por ejemplo, en el malecón costero, donde siempre se ve lleno de gente y más los fines de semana.



Autoridades municipales arribaron al punto para entablar diálogo con los inconformes.