En mes y medio todos los adultos mayores y docentes de Veracruz estarán vacunados

El presidente Andrés Manuel López Obrador previó que en mes y medio estarán vacunados todos los adultos mayores y profesores de Veracruz para reiniciar clases presenciales antes de que termine el actual ciclo escolar.



“En el caso de Veracruz en menos tiempo (que en el resto del país), creo que en mes y medio vamos a tener vacunados a los adultos mayores y a los maestros y maestras para reiniciar para reiniciar las clases”, dijo durante su visita al municipio de Las Choapas para inaugurar el nuevo Cuartel de la Guardia Nacional.



El titular del Ejecutivo federal además garantizó la vacuna para todos los veracruzanos en cada municipio de la entidad.



“Se va a vacunar a todos los veracruzanos, mujeres y hombres de los 212 municipios de Veracruz, todos. Ya tenemos adquiridas compradas todas las vacunas de todas las marcas, hemos contado con apoyo de todas las farmacéuticas del mundo”.



De acuerdo a López Obrador se espera que este viernes se “materialice” un apoyo del gobierno de Estados Unidos, por lo que se contarán con las vacunas suficientes.



“Y se va a cumplir con el compromiso de que antes de que finalice abril vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores de 60 años de nuestro país, a todos porque esta demostrado eso es lo que recomiendan los médicos, vacunar a los adultos mayores porque de esa forma se reduce la mortalidad por COVID en un 80 por ciento”, dijo.



El mandatario nacional asentó que no es “al azar, ni un capricho” haber comenzado a vacunar a las personas que superan esta edad, “es que tenemos que atender a esta población, que es la más vulnerable”.



A decir de López Obrador, prácticamente se terminó de vacunar al personal sanitario de hospitales COVID-19, y apuntó que si se siguen recibiendo vacunas, como todo indica que sucederá, se inmunizarán también a los trabajadores de la educación en el Estado y así reanudar las clases presenciales lo más pronto posible.



“Antes de que termine el ciclo escolar estar en clases presenciales, porque nos hace mucha falta. La escuela es para todos y en especial para niños, niñas, estudiantes, es el segundo hogar y por más efectiva que sea la educación a distancia, con internet, con televisión no es lo mismo”, puntualizó una vez más.



Para finalizar, negó que en México se esté actuando con influyentismo en la aplicación del fármaco, como según él ha ocurrido en otros países, generando un escándalo al destinarlas a políticos, autoridades o quienes tienen más recursos económicos. “Aquí no es así, aquí la vacuna se aplica con igualdad, para todas, para todos”, refrendó Andrés Manuel López Obrador.