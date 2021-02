En México, creció mortalidad hasta un 32% en meses críticos de pandemia

De acuerdo con el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en México los niveles de mortandad en 2020 aumentaron hasta en un 32% durante los meses de más intensidad de la pandemia si se comparan con el año 2019.



A diferencia de otros países de la región, estas cifras más elevadas muestran un cierto desfase temporal respecto al comportamiento mensual de las defunciones por el nuevo coronavirus. “Eso puede ocurrir, entre otros motivos, debido a la mala calidad de la información por causas de muerte, a la menor cantidad de testeos o diagnósticos de la enfermedad o a la sobrecarga del sistema de salud durante la crisis sanitaria con aumento de personas muriendo por otras causas no relacionadas directamente al COVID-19”, puntualiza.



Cabe señalar que el aumento o la disminución del total de defunciones con relación al mismo mes de 2019 “debe tomarse con cautela” derivado de que los datos son preliminares y es posible que los países no hayan contabilizado aún todas sus defunciones para los respectivos meses de 2020.



“Asimismo, es probable que en algunos países haya habido un empeoramiento de los registros de defunciones totales durante la cuarentena. Si es así, se podría haber subestimado un exceso de mortalidad entre los meses de 2020 respecto al 2019. En contrapartida, la cuarentena y el aislamiento social pudieron contribuir a la disminución de muertes por otras causas, como las externas (accidentes, violencia y otras)”.



El recién publicado Observatorio Demográfico 2020. Mortalidad por COVID-19, evidencias y escenarios refiere que los diez países de América Latina y el Caribe con mayor número de defunciones cuya causa se clasifica como COVID-19 hasta el 31 de octubre de 2020 por cada 100 mil habitantes son Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Argentina, Panamá, Colombia y Bahamas. En ese grupo, el rango de valores oscila entre 104.2 y 36.1 defunciones clasificadas como COVID-19 por 100 mil habitantes.



“Entre los países con al menos una defunción clasificada como COVID-19, los menores valores se registraron en Curaçao (0.61 defunciones por 100 mil habitantes), Cuba, Uruguay, Haití, Nicaragua, Barbados, Venezuela, Antigua y Barbuda, Jamaica y Trinidad y Tobago (7.6 defunciones por 100 mil habitantes)”.



El informe señala que en algunos países se registró un incremento de las defunciones totales por mes. En Ecuador, Honduras y Perú las defunciones totales se triplicaron en los meses de mayores incrementos y se observan aumentos significativos en Brasil, Chile, Colombia y México, aunque las magnitudes son bastante menores que la de los países mencionados antes.



En toda la región se mostró un aumento del total de defunciones concentradas en los grupos de edad de 25 a 44 años, de 45 a 64 años y, especialmente, entre el grupo de 65 años y más. México siguió esas pautas en general, aunque también registró un importante incremento entre el grupo poblacional de 45 a 64 años de edad. “Esa sobremortalidad puede identificarse claramente durante los meses más críticos de la crisis sanitaria”.



“Aunque cuantificar la tasa de letalidad por COVID-19 es un desafío, algunos estudios han demostrado que, una vez contraído el virus, la probabilidad de muerte es más elevada en las personas mayores y en aquellas con enfermedades crónicas preexistentes. Además de que los mayores de 60 años son un grupo de mayor riesgo en términos de salud por el COVID-19, su índice de corresidencia doméstica con otras generaciones es elevado, lo que puede exponerlos en mayor grado al riesgo de contagio de la enfermedad. Finalmente, las residencias de personas mayores también presentan riesgos y se han observado altas tasas de mortalidad en esas instancias”.



El análisis realizado por la CEPAL, no sólo muestra que la mortalidad por COVID-19 es mayor para la población de edades avanzadas, una vez producido el contagio del virus, la letalidad es más elevada en lugares con sistemas de salud fragilizados, donde hay más comorbilidades y, por ende, menor esperanza de vida al nacer.



“Los países con una mayor proporción de población adulta mayor, por una parte, y con una menor esperanza de vida al nacer, por otra, pueden resultar más afectados por la mortalidad de la pandemia una vez que estén infectados, a partir de las características observadas de mortalidad por el virus”.



Uno de los fenómenos demográficos más sobresalientes de la región es el acelerado proceso de envejecimiento poblacional, consecuencia de la reducción de la mortalidad y del descenso sostenido y significativo de los niveles de fecundidad. Ello se traduce en un aumento progresivo del peso relativo de las personas mayores en el total poblacional, lo que a su vez representa un mayor riesgo a la hora de contraer COVID-19, expone.



Los especialistas de CELADE consideraron que la crisis sanitaria que aún está en proceso no permite dimensionar a cabalidad sus consecuencias y, por tanto, no es posible precisar su impacto en la esperanza de vida al nacer en el año 2020. Este afectación puede ser pequeña o grande en función de una serie de factores: El virus causa la muerte principalmente a las personas mayores y, por eso, los años de vida perdidos con relación a la esperanza de vida desde el nacimiento puede no ser tan significativa; su elevada letalidad y rápida propagación puede llevar a excesos de mortalidad elevados que sean suficientemente significativos para afectar la esperanza de vida al nacer de un país, y la duración de la crisis también afectará al impacto.



“A largo plazo, tampoco es posible precisar el efecto de la pandemia pues depende de la prevalencia de la enfermedad en cada país y del acceso a los servicios de salud y a las vacunas cuando estén disponibles, entre otras cosas. En general, se ha observado que los años perdidos durante las crisis de mortalidad se recuperan durante los períodos siguientes”.



De todas formas, los resultados de las simulaciones alertan sobre probables estancamientos o retrocesos en la esperanza de vida. Particularmente, el informe cita un trabajo reciente de Marois, Muttarak y Scherbov, quienes estimaron que, si la prevalencia del virus es del 5%, los países pueden perder entre 0.3 a 0.7 años de esperanza de vida al nacer. Con una prevalencia del 10%, el rango de años de esperanza de vida perdidos va de 0.7 a 1.4. Si la prevalencia fuese del 25%, se perderían de 1.5 a 3.2 años, y si fuese del 50%, la pérdida sería de 2.8 a 6 años de vida, lo que en América Latina representa más de una década de retroceso.



“Por otra parte, existe una correlación entre la perdida de esperanza de vida al nacer, la estructura poblacional por edades y los niveles de mortalidad, en el sentido de que los países más envejecidos y con mayor esperanza de vida en general sufrirían las mayores pérdidas. Frente a estos resultados, es altamente probable que varios países de América Latina y el Caribe experimenten al menos un estancamiento, o incluso cierto retroceso en su esperanza de vida al nacer, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para que estas pérdidas no ocurran ni resulten aún mayores”.



En ese sentido, el estudio destaca que la crisis sanitaria actual ha puesto en evidencia la gran necesidad de contar con sistemas robustos y oportunos de recolección y difusión de datos, desglosados al menos a nivel subnacional por edad, sexo y por causas de muerte.



“Los países con una compilación y un procesamiento rápidos de información de calidad han tenido más recursos para definir los planes de acción ante el COVID-19 y mejores herramientas para monitorear la enfermedad. Al mismo tiempo, aquellos con sistemas menos informatizados y sin plan de contingencia para garantizar el mantenimiento el sistema operativo de los registros civiles se vieron más afectados”.



“Además de las dificultades preexistentes en cada país, la pandemia ha presentado desafíos relacionados con la recolección de registros de defunciones debido al cierre de oficinas de registro en varios países de la región durante los meses críticos (aún más problemático debido a la brecha digital de la región y a la imposibilidad de parte de la población de hacer los registros en línea). En un contexto de sobrecargas en los sistemas de salud, el registro en los establecimientos de salud también puede verse afectado. Asimismo, no se descarta un aumento de la abdicación de registrar los acontecimientos del ciclo de vida por parte de la población por el riesgo de contraer el virus”.



Por ello, se advierte que es urgente que el monitoreo de la situación de salud de la población de los países sea más sólido, lo que implica fortalecer los sistemas de registro civil e información en salud, que permitan generar datos de buena calidad y para áreas pequeñas de manera completa, así como para grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad. “Esto es necesario para focalizar las políticas, dado el contexto de desigualdad social y territorial persistente en la región, además de para dar seguimiento a los compromisos internacionales y regionales”.