En México, el Presidente somete a los demás poderes; división es mera “ilusión”

En México, la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es sólo una “ilusión” incorporada a la Constitución. Pese a ello, se debe trabajar para que no sea un mito y ni tampoco hay que renunciar a la idea de que algún día, por diferentes circunstancias, “este pestilente” estado de cosas cambie, aseveró el investigador José Lorenzo Álvarez Montero.



El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, al participar en el curso virtual “La práctica legislativa como mecanismo de representación popular” con la ponencia "Teoría del Estado y División de Poderes", citó como ejemplo reciente la ampliación a casi dos años del periodo de Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Reconoció que Zaldívar es un constitucionalista destacado pero ante la ampliación de su periodo mediante la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y reformas constitucionales, se debe pensar que está sometido a una serie de factores.



“Factores que le han impedido salir y señalar que únicamente tendrá que ejercer el cargo para el que fue electo y que de ninguna manera aceptaría la ampliación (de su periodo) porque va en contra del texto de nuestra Constitución”.



Explicó que, en teoría, la división de poderes impide el autoritarismo, la concentración de funciones públicas en un sólo individuo o en una corporación y la no intervención entre ellos, respetando la autonomía.



Pero lamentó que por más de 100 años se ha ejercido en México un presidencialismo hegemónico que prácticamente interviene en la función de los otros dos poderes.



“Junto la facultad del titular del Poder Ejecutivo para presentar iniciativas de Ley, hacer valer el veto, señalar la fecha de publicación (de un Decreto) y su promulgación, es el único de los tres poderes que está representado por un sólo individuo que es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno y que ha utilizado sus facultades para someter en gran medida a los otros Poderes”.



Asimismo, expuso que otro de los principios constitucionales vulnerados es el “sufragio efectivo, no reelección”, que en el pasado se defendió con mucha valentía pero que hoy ha concluido, toda vez que ahora los diputados y senadores de la República ya pueden reelegirse.



“La experiencia es que (la reelección) comienza en los municipios, sigue por los Diputados, llega a los Senadores y podría llegar a los Gobernadores y al Presidente de la República”.



Agregó que en el caso de la reelección del Presidente, siempre ha traído conflictos muy graves para la sociedad.