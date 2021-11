En México, hay epidemia de mujeres con cáncer de mama

El presidente de la fundación Cáncer Warriors de México y consejero en la Unión Internacional para el Control del Cáncer, Kenji López, advirtió que en Veracruz y el país también hay una epidemia respecto al número de mujeres con cáncer de seno.“El INEGI habla de un aumento de los casos de cáncer de mama en 36 por ciento; en cuanto a las cifras nacionales la prevalencia es de más de 146 mil mujeres que padecen esta enfermedad, siendo la principal causa da fallecimientos de mujeres con cáncer”, informó.Lamentó que actualmente en el país los pacientes con cáncer enfrentan a 3 oponentes: la enfermedad; la pandemia de COVID-19 y la falta de implementación de políticas públicas para acceder a un tratamiento debido a la falta de medicamentos.Dijo que el problema del desabasto es grave e incluso la Barra Mexicana de Abogados presentó más de 400 amparos a nivel nacional, algunos en Veracruz, para que los hospitales en donde reciben sus tratamientos estén obligados a adquirir los medicamentos “por la vía que sea”.“Es un tema que se vive en todo el país; no hay un estado con el abastecimiento completo con las líneas de terapia y de fármacos. La Barra Mexicana de Abogados realiza los trámites de amparos; el año pasado fueron 400 en el país y algunos de Veracruz”.Sin embargo, refirió que esto también ocurre con los pacientes con VIH, cardiopatías y diabetes, quienes igualmente sufren el problema del desabasto, de ahí que no es sostenible seguir tramitando amparos y se requiere de una política que garantice el Derecho a la salud.En este sentido, consideró como un acierto la iniciativa de diputados del PRI para que burócratas puedan ausentarse de sus trabajos un día al año. con goce de sueldo, permitiendo que mujeres y hombres del sector público puedan realizarse exámenes de atención oportuna da cáncer de mama, cáncer cervicouterino y de próstata.“Es de alto riesgo detectar de forma tardía el cáncer, entre el 70 y 80 por ciento de todos los tipos de cáncer en adultos y mayores se detecta de forma tardía, lo que implica más gasto público y mayor riesgo de no poder recuperarse”, indicó.