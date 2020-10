En México, más de 3 millones de personas dependen del cultivo de café

La relevancia de poder conmemorar de manera internacional el Día del Café tiene la posibilidad de recordarle a la gente que ésta es una industria que mueve desde el campo hasta las ciudades en todo el mundo, pues en el caso de México, más de 3 millones de personas dependen de esta importante cadena de valor, afirmó Manuel García Estrada, director de la Academia de Artes y Ciencias del Café.



En el marco del Día Internacional del Café, se pretende decirles a las personas que tiene preponderancia el café orgánico y es una forma de hacer cultura y que está muy ligado a los movimientos sociales.



Explicó que es una bebida que permite que la cafeína entre al organismo y se pongan más atentos, tengas más vigor, lucidez e inteligencia.



"Es una droga perfecta, no es adictiva y sí pueden tomarlo los niños, no causa un peligro a diferencia de otras, como el azúcar".



Agregó que algo que distingue a los veracruzanos es que toman café desde niños, mientras que en otras ciudades por desconocimiento no lo hacen, por ello pidió aprovechar la fecha y promover el consumo del aromático.