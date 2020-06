En México, nadie regula cómo se combaten las plagas en producción de miel

Los apicultores trabajan sin regulaciones en el combate de plagas pues hasta ahora el Consejo de la Miel ha sido inoperante, admitió el apicultor José Manuel Estrada Trejo.



Comentó que cada año, los productores de miel deben cumplir con la trazabilidad, para lo cual llenan un formato con en donde detallan si por ejemplo han padecido alguna zoonosis, como la varroa, que es el principal problema en el país, y de ser así, cómo se trató.



Indicó que hay procedimientos correctos para combatir ese ácaro y otros que están prohibidos, por ejemplo, el uso de antibióticos para no contaminar el producto, pero una vez que se llena el formato cada quién manifiesta si tuvo o no tuvo ese problema y cómo lo trató, pero no hay ninguna revisión que compruebe si la información que se dio es fidedigna, por lo que en la práctica se trabaja sin regulación, al menos los artesanales.



Agregó que con el llenado de esa información, los apicultores reciben su certificado anual que se les otorga alrededor de febrero.



En lo que se refiere al avispón asiático, señaló que hasta ahora no se conoce de que se tenga presencia de ese insecto en el país, aunque en Estados Unidos han sido vistas una o dos colmenas, lo que es algo a lo que deben estar atentos, pues entre esa nación y México se trasladan cajas de abejas.



Explicó que esta es una práctica que se hace para la polinización y fructificación, por lo que si alguien cultiva manzanas, renta 2 mil 500 o más cajas de abejas, y lo mismo se hace con la naranja en California y con la nuez en Coahuila y Chihuahua.



No obstante, mencionó que hasta ahora no se conoce que los ejemplares asiáticos hayan entrado a México y se espera en su momento información por parte de las autoridades.