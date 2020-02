En México, se desintegran familias; el dominó puede “ayudar a retomar valores”

Desafortunadamente, en México la inseguridad se debe en parte a que las familias se están desintegrando pues se han perdido los valores y los deportes de mesa como el dominó podrían ayudar a la convivencia, indicó Rafael Olmos, quien fungirá como juez en un primer Torneo de dicho juego que se efectuará en Casa Bonilla, en Coatepec, durante el 21 y 22 de febrero.



“En México, lo que está sucediendo en todos los aspectos, principalmente la inseguridad, en parte es porque las familias se han desintegrado, se han perdido los valores y este deporte de mesa ayuda a retomar estos valores”, dijo.



En rueda de prensa, el aficionado, quien ha participado en torneos nacionales, aseguró que el dominó no es sólo un juego de matemáticas, es además un juego de inteligencia que puede ayudar a las personas de la tercera edad a prevenir enfermedades como el Alzheimer.



Por su parte, el empresario, Vicente Bonilla Jácome, señaló que la intención de efectuar este tipo de eventos es crear la convivencia que se ha ido perdiendo por el uso de los dispositivos electrónicos.



“Recuperar la convivencia que se ha perdido, es una manera de socializar, anteriormente el dominó era como un pasatiempo de cantina pero ahora para los niños tiene muchos beneficios, la intención es que se juegue una vez por semana para fomentarles esta sociabilidad y no estar en los iPads. Retomar estas tradiciones, pues se está perdiendo la convivencia de jóvenes, adultos y niños pues ya no se tiene nada en común”, detalló.