En México si no te ven muerta no te creen, señala periodista Bretón Feito

En México hay muchas leyes a favor de las mujeres, pero es muy difícil acceder a ellas, hay demasiada corrupción, el dinero puede más y si no te ven muerta no te creen, así lo señaló Viridiana Bretón Feito, ex alcaldesa y periodista en el marco del Día Naranja, cuyo objetivo es actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres.Bretón Feito, inició un proceso legal contra su ex pareja sentimental por el delito de feminicidio en grado de tentativa hace dos años, mismo que sigue en espera de que haya ratificación.Por ello, consideró que urgen políticas públicas para sensibilizar a la ciudadanía acercar de la violencia pues pese a las campañas, las cifras de feminicidios siguen al alza.Enfatizó que la violencia no es privativa de un estrato social, algunos lo ocultan, pero es problema real que afecta a muchas mujeres que prefieren no denunciar."Yo llevo dos años en mi proceso legal, pero es muy difícil porque hay mucha corrupción, el dinero puede más y si no te ven muerta no te creen, es muy difícil presentar pruebas, tuve que estar insistiendo, ya logramos una sentencia, pero no termina el proceso aún".La ex edil apuesta por la prevención de la violencia desde casa, en escuelas y centros de trabajo a fin de que los niños y jóvenes vean que la agresión no lleva a ningún lado."Muchos niños y jóvenes ya ven la violencia como algo normal, hay que hacer algo".