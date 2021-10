En México, vacunación contra COVID-19 cuesta desde 127 hasta 508 pesos

En México el cuadro completo de vacunación contra COVID-19 puede costar desde 127.08 pesos hasta 508.32, de acuerdo con datos publicados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).Si bien las versiones públicas de los contratos que el Gobierno de México realizó con las diferentes farmacéuticas no revela el costo de las vacunas ni si el precio es por dosis o vial, el portal de la Unicef revela los costos, en dólares, por dosis. México figura en estas listas tanto individual como dentro del grupo de América Latina para diferentes marcas de vacunas contra Coronavirus.De acuerdo con esta tabulación, el cuadro completo de vacunación para un mexicano o mexicana inoculado con AstraZeneca es de 161.44 pesos, pues la dosis de está valorada en 4 dólares y al tipo de cambio de este sábado (21.18 pesos), la dosis suministrada tendría un valor de 84.72 pesos.En el caso de Pfizer/BioNTech, el precio más cercano es dado a Argentina de 12 dólares por dosis, si México comprara la vacuna a este precio cada inyección tendría un valor de 254.16 pesos, por lo que el cuadro completo de protección terminaría costando 508.32.Para el del biológico chino Sinovac, el precio más próximo es el dado a Brasil, en donde cada dosis tiene un costo de 10 dólares, haciendo el mismo ejercicio y si en México se mantiene el mismo precio, cada dosis costaría 211.8 pesos, al requerir también dos inyecciones para completar el esquema de protección, la inoculación completa saldría en 423.6 pesos.Cabe destacar que, pese a que existe una tabulación para las vacunas de Moderna y Johnson and Johnson, los cargamentos que han llegado a nuestro país son por donación de los Estados Unidos, por lo que el Gobierno mexicano no ha invertido en ellas.Otra de las vacunas que aparece en la tabulación de la Unicef con datos de costos para América Latina es la Rusa Sputnik V, con un precio de 3 dólares por dosis, es decir, 63.54 pesos y 127.08 para completar el esquema.Así como sucede con Sinovac y Pfizer, no existe un precio generalizado para América Latina o especificado para México en el caso del biológico de CanSino, sólo se reporta el precio de 17 dólares dado a Argentina, tomando como referencia este y contemplando lo que el Gobernador de Veracruz dijo sobre el elevado precio de esta marca cuando el laboratorio recomendó una dosis de refuerzo, en efecto se trata de la vacuna más cara (por dosis) que el Gobierno de México puede comprar, pues serían 360.06 pesos por dosis.