En Minatitlán, exhiben a docentes de Medicina UV por acoso contra alumnas

Como ha ocurrido en distintas escuelas del Estado y el país, alumnas de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV), campus Minatitlán, colocaron en una pared su “tendedero del acoso”, pegando hojas para denunciar a docentes, trabajadores y compañeros que las han acosado.



“Quiero venir a la escuela sin sentirme acosada por los pendejos de los albañiles”, “Al del tomo le encantaba mirarle el trasero a las alumnas, lo caché haciéndolo conmigo dos veces”, "Cierto Dr. acosa y toca a sus alumnas en sus congresos”, “No Dr. no se me vería mejor la pijama quirúrgica ajustada. Dr Ignacio Matacapan. Dr del IMSS”.



Asimismo se lee: "A Eduardo Bengochea le gusta aprovecharse de las compañeras que están bajo los efectos del alcohol", "En clase de cierto Undodoncista si no eres bonita y de buen cuerpo no te explica ni te enseña".



"El doctor Chiñas, Facultad de Medicina, piensa que es normal agarrar de la cintura a las estudiantes cada que puede", "Héctor Aparicio me tocó mientras yo estaba ebria", "El Dr. Gustavo acosa a las alumnas en congresos y redes sociales". "El Dr. Misset dijo en una clase que el crimen perfecto es la violación porque aunque te metan a la cárcel, ya lo disfrutaste", también se lee en la pared.



Estas pegas fueron hechas de manera anónima y se espera que las autoridades educativas hagan algo al respecto.



Los señalamientos a docentes de la UV en todo el estado han venido en incremento desde que comenzaron los movimientos feministas y actualmente en diversos campus cada vez más alumnas han comenzado a levantar la voz para pedir justicia y que cesen este tipo de acciones en su contra.