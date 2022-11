En Ministerio Públicos todavía faltan intérpretes para atender a indígenas

La directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), María Luisa Santes Santes, reconoció que hacen falta intérpretes en las instituciones procuradoras de justicia, el problema es que se lleva mucho tiempo poderlos capacitar a los aspirantes, además no siempre hay recursos económicos para contratarlos.La funcionaría apuntó que hay mucha gente que está en el gobierno y no domina la lengua indígena, sin embargo tratan de atender a quienes acuden a pedir el servicio."En el caso de la mujeres que acuden a presentar su denuncia, no lo hacen como se debiera porque las personas que están al frente de estas instituciones no hablan la lengua, por eso necesitamos intérpretes para poder dar una mejor atención a las féminas que están sufriendo violencia".Agregó que están coordinados con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero capacitar a los traductores no es tarea fácil. "En estos cuatro años que van de gobierno, no se puede abarcar todo el Estado, vamos caminando poco a poco. A veces no hay muchos recursos económicos para contratarlos, pero también hay voluntarios que están haciendo el trabajo, después el INPI busca emplearlos".Comentó que en cuanto estén listos los intérpretes, mejorará el trato otorgado en las dependencias encargadas de la impartición de justicia.Insistió que a pesar de la carencia en este sentido, como IVAIS se efectúa el contacto con los funcionarios para buscar la procuración de justicia para todo indígena que la requiere.