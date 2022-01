En Misantla y en la CDMX el nombre de Digna Ochoa debe estar en una de sus calles

Alguna calle de Misantla deberá llevar el nombre de Digna Ochoa y Plácido, acción que deberá replicarse también en la Ciudad de México.Lo anterior, como parte de las acciones de reparación del daño por las graves falencias que existieron en torno a la investigación de la muerte de la defensora veracruzana, determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).Si bien es cierto que la Corte solicitó que se reabra la investigación, dar con los responsables de la muerte de la defensora de Derechos Humanos y eventualmente llevarlos a proceso penal, determinó que esto no era suficiente para reparar el daño.Así, también mandató que, entre otras cosas, sea creado un reconocimiento en materia de defensa de los derechos humanos que lleve el nombre de Digna Ochoa y fortalecer el mecanismo de defensores y periodistas, así como dotar de autonomía a los Servicios Periciales.Al respecto, la abogada Lizbeth Padilla Sanabria dijo en entrevista con DefiendeTV de TeleClic.tv que es una sentencia emblemática y relevante, pues en ello se traduce el trabajo de los abogados de la familia de la defensora, por atreverse a llevar el caso hasta la Corte-IDH.Digna Ochoa fue asesinada en octubre de 2001 de al menos tres disparos, situación que la autoridad mexicana en esos años quiso hacer pasar por un suicidio, además de manchar su honra y dignidad.En ese sentido, la abogada criticó que pese a la sentencia que desvela el mal proceder de la justicia mexicana, "el homicidio de Digna Ochoa sigue impune porque ni sabemos quiénes fueron, no hay nadie detenido ni personas investigadas".Recordó que los peritajes fueron manipulados, hubo amenaza de testigos y se omitió protegerlos conforme a la ley, incluso uno fue torturado y asesinado; e igualmente los campesinos a los que Ochoa defendía, fueron amenazados.Padilla Sanabria consideró que uno de los puntos más relevantes de la sentencia es que la Corte prohíbe cualquier acto de autoridad tendiente a considerar los aspectos personales de una mujer para encubrir un delito y tratar de justificarlo."Se tiene que resolver con perspectiva de género siempre que se trate de una mujer y está prohibido invocar cualquier acto con respecto a las características físicas, personales o psicológicas de una mujer".La experta en Derecho se posicionó también respecto a las violaciones de derechos humanos que se siguen perpetrando en Veracruz, principalmente con el delito de ultrajes a la autoridad, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mandó a derogar.Manifestó que es preocupante que en la entidad se esté usando a la autoridad para "eliminar a los enemigos" de la administración actual, pues el señalamiento de los policías siempre va acompañado de supuesta posesión de drogas y armas.Comentó que en Veracruz la prisión preventiva necesaria se ha convertido en "un vaso de agua, porque no se le niega a nadie", de ahí que mostró su preocupación de que los jueces estén actuando por consigna.