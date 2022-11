En MORENA, tenemos que respetar opiniones distintas: Diputada

A unos días de que la diputada federal por el distrito de Orizaba, Corina Villegas, criticara el actuar de su homóloga trans María Clemente durante la marcha en defensa del INE en la Ciudad de México, también su compañera diputada Claudia Tello Espinosa también reprobó esa conducta.La legisladora federal por el distrito de Xalapa Rural señaló que los ciudadanos pueden tener diferentes puntos de vista y no por eso se debe caer en los excesos.Consideró que no se puede ofender a quienes no coinciden con la forma de pensar de uno.“Hay que evitar esos excesos; yo soy de la idea de que tenemos que respetar las otras opiniones, incluso aunque sean totalmente contrarias, hay que respetarlas. Yo creo que fue una desventura de esta compañera que haya ido a la marcha”.Tello Espinosa mencionó que no todos los morenistas son buenos ni todos los priistas o los militantes de otros partidos, son malos, pero los ciudadanos tienen que buscar la reconciliación en el país y para lograrlo cada quién debe analizar lo que es mejor para la población, independientemente de los partidos políticos.Entrevistada luego de una plática que ofreció sobre la reforma electoral a ciudadanos, mencionó que el Morena a lo que le apuesta es a la revolución de las conciencias y a que no haya malas prácticas, para que las próximas elecciones sean diferentes y no haya entrega de láminas y despensas y otras dádivas.