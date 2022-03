En Naolinco, descartan multas por no usar cubrebocas

No existirán sanciones a quienes no acaten las medidas preventivas contra el COVID en Naolinco, informó el alcalde Luis Manuel Montero Hernández.Refirió que se ha exhortado a locales comerciales y prestadores de servicios a tomar las medidas preventivas ante el COVID, principalmente el uso de gel, alcohol y cubrebocas.“No se han restringido en los eventos, no se ha restringido la capacidad de los restaurantes pero ellos ya tenían que calcular de acuerdo con su capacidad y que las medidas que venían manejando que las sigan manteniendo”.Señaló que el municipio realizó una reunión con la directora del Hospital Regional, para ir observando si hubiese un “pico” por encima de lo esperado.“Como sabemos, en toda la región esto se ha disparado y como sabemos en Naolinco, sí ha habido aumentos, ahorita llegamos a estabilizar en las últimas dos semanas”.Dijo que como Ayuntamientos tienen la autonomía para disponer las acciones preventivas suficientes, aunque desde su punto de vista, no se trata sólo de imponer sanciones.“Llevamos dos años de pandemia, ya existe una cultura, una mentalidad que así lo ha tomado y quien no lo ha entendido, no importa que lo multes, lo sanciones, no lo van a entender”.