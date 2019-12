En Noche Buena, liberan a ex director de Fuerza Civil acusado por desaparición forzada

Este martes, en plena Noche Buena, Roberto G.M, “El Bogui” o el “Teniente Meza”, fundador y ex director de la Fuerza Civil durante el Sexenio de Javier Duarte, salió libre del penal de Pacho Viejo junto con otros 13 ex policías que fueron acusados por desaparición forzada y por el caso de la barranca de La Aurora, lugar en los alrededores de la Academia de Policías de Veracruz, donde fueron encontrados restos humanos.



La salida de Roberto G.M, se dio al filo de las 22:00 horas luego de que la Juez de Control, Ludivina García Rosas, le determinara su libertad junto con los 13 ex policías, por variar la medida cautelar, por el caso de la Barranca de La Aurora.



El también ex elemento del Ejército Mexicano, fue director de la Fuerza Civil durante la gestión de Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien estuvo en el mismo penal de Pacho viejo un año y 10 meses – posteriormente liberado para continuar su proceso en libertad - igualmente acusado por desaparición forzada y enriquecimiento ilícito.



El “Teniente Meza”, fue detenido a principios del mes de febrero del 2018 en Playa del Carmen; los 13 policías fueron capturados en diversos puntos del estado de Veracruz, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, todos acusados por desaparición forzada.