En nombre de la 4T, salen a defender la Reforma Eléctrica de AMLO

Integrantes del Colectivo Ciudadano “Mahatma Gandhi” y simpatizantes de la “Cuarta Transformación”, se manifestaron en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa para respaldar la Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que actualmente se discute en el Congreso de la Unión.Con una pancarta y de manera pacífica llamaron a la ciudadanía a defender la energía eléctrica e impedir “el enriquecimiento ilícito de unos pocos” a expensas de “lo que es de todos”.“Estamos totalmente identificados con la Cuarta Transformación y hay que hacer labor para que esto se expanda, para que crezca la consciencia”, señaló Romeo Cuervo Tello, quien acusó que los mecanismos para darle al pueblo cultura no están funcionando para el interés de la nación.“Se estaban saqueando los recursos del país (con la reforma que impulsó el ex Presidente Enrique Peña Nieto), y estaba sirviendo para fortalecer el poder económico y político de grupos poderosos (…) el neoliberalismo se puede identificar con el concepto de neocapitalismo que en México se fue operando desde los años 40 en adelante”, externó.A su decir, después del Gobierno de -Lázaro Cárdenas- empezó un proceso distinto y contrario al bien nacional, por eso están trabajando para rescatar los valores, principios y normas del país.“Es un derecho, no estamos rescatando nada que le pertenezca a otro, sino a la nación (…) estamos a favor de -que la Reforma Eléctrica- se apruebe y estamos luchando hasta lograr el éxito, vale ser optimistas cuando tenemos un sistema de gobierno, un régimen como éste (de López Obrador), no se podía ser optimista cuatro años atrás, pero hoy sí”, afirmóCuervo Tello.El abogado de profesión cuestionó que con los cambios constitucionales aprobados en el sexenio pasado, se estaban privatizando todas las empresas que pertenecían al Estado Mexicano, y se fueron orientando cada vez más a “intereses reducidos” de grupos y se alejaron del pueblo.