En nuestro tiempo libre, funcionarios podemos promocionar Revocación: Cuitláhuac

Los funcionarios y servidores públicos estatales podrán continuar promocionando la participación ciudadana en consulta de Revocación de Mandato, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien dejó en claro que con ello no se violenta la legalidad, al ser un derecho ciudadano.Entrevistado en el libramiento de Coatepec este jueves, el mandatario estatal señaló que ante la nula promoción del Instituto Nacional Electoral (INE), para este proceso, los legisladores federales y senadores aprobaron que los funcionarios puedan hacer promoción de este proceso.En ese tenor, el mandatario estatal manifestó que los servidores públicos en sus tiempos libres, podrán ejercer su derecho ciudadano como lo marca la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde la Consulta para la “Revocación de Mandato” es parte de ello.“Todos tienen ciudadanía, un funcionario es ciudadano, en sus horas libres, en sus días libres puede actuar como quiera, no podemos regular eso, no infringe la ley, están actuando de acuerdo con la Constitución, son derechos ciudadanos participar en las cuestiones públicas, políticas que nos otorga la Constitución, como la Revocación de Mandato”, apuntó.Y es que reiteró que el INE, al parecer, actúa en contra de la promoción de la “Revocación de Mandato”, donde insistió “no actúa” de manera imparcial como debe ser su papel.“Actúa en contra de quienes promueven la participación pero no actúa en contra como un árbitro imparcial que tendría que ser contra los que atacan al Presidente, un árbitro se entiende que debe regular los ataques pero también los manifiestos fuera de la ley aunque parece que está interesado en que no haya participación ciudadana este 10 de abril”, finalizó el Gobernador de Veracruz.