En Orizaba, 3 mil trabajadores de la salud no han sido vacunados

Alrededor de 3 mil médicos, enfermeras, camilleros, y demás personal que labora en instituciones de salud en la región de Orizaba no han sido vacunados contra COVID-19.



Ante esta situación, médicos urgieron a las autoridades a protegerlos pues las muertes por coronavirus continúan.



“Somos médicos, enfermeras, odontólogos, personal químico, radiólogos, quienes manejan ambulancias, personal de vigilancia, es decir, una serie de compañeros que están relegados. En la región de Orizaba estamos hablando de más de 3 mil compañeros que no han sido vacunados”, dijo el galeno Sergio Rossette.



Indicó que este día, a nivel nacional, los diferentes colectivos del sector salud y en especial quienes no han sido vacunados, se manifestaron.



“No puede ser posible (que sólo a) unos cuantos, cuando lo que se necesita es que todos seamos inmunizados. Se está haciendo a un lado a los médicos del sector privado, no debemos ser relegados; no es justo que se diga que nos va tocar vacuna de acuerdo al grupo de edad, pues hay compañeros jóvenes que están atendiendo pacientes con COVID-19”.



Insistió en el caso de los odontólogos, quienes tienen que trabajar con la boca del paciente y no saben si este padece coronavirus o no, por ello deben también ser inoculados.



“Sin duda hay pacientes asintomáticos y se corre el riesgo para todos aquellos que somos parte del sector que atiende la salud, pues nos podemos contagiar”.



De igual forma señaló que el Presidente de la República no ha incumplido con la basificación de 85 mil trabajadores de salud, pues el mandatario se comprometió hacerlo; la promesa fue hecha en Córdoba a un grupo de galenos.



“Eso quedó en el olvido y seguimos trabajando con las mismas inconsistencias, no tenemos derecho al IMSS, vacaciones, aguinaldo, incapacidad”.