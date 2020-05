En Orizaba, actas de defunción por COVID-19 son gratuitas

Durante esta pandemia, en Orizaba los trámites de acta de defunción por COVID-19, posible COVID-19, neumonía atípica o neumonía comunitaria, así como el permiso de inhumación y de cremación de cuerpos son totalmente gratuitos.



A través del comunicado oficial número 68, el Ayuntamiento informó a la población que, si una persona fallece por alguna de estas causas, no es necesario que el familiar acuda al Registro Civil ubicado en el Palacio Municipal de Orizaba a levantar el acta de defunción.



Además, que el personal de las agencias funerarias de la ciudad se encuentra capacitado con protocolos establecidos y sólo con la autorización de los familiares indicados, pueden hacer esos trámites.



El comunicado recalcó que las funerarias no deben cobrar por este trámite, pues es gratuito, además que en la oficina del Registro Civil no hay espacio para la corrupción.



Y se dejó en claro que quién tenga dudas y requiera mayor información, puede hablar al número telefónico: 272 72622 22 en las extensiones 3274 y 3276 de lunes a viernes en horario de 08:00 a las 15:00 horas.