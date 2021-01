En Orizaba, algunos trabajadores de salud rechazaron ser vacunados contra el COVID-19

Trabajadores de diferentes dependencias de salud como IMSS y Secretaría de Salud, rechazaron ser vacunados contra el COVID-19, aún y cuando estaban en la lista de los que serían inmunizados por ubicarse en la primera línea de combate al coronavirus.



Compañeros de ellos, quienes pidieron el anonimato, apuntaron que las dosis para estos estaban listas, que los esperaron hasta el último minuto de la jornada, el día en que les tocaba recibir la primera dosis, sin embargo, no quisieron acudir.



Algunos de ellos externaron tener temor de que el beneficio no existiera y el costo fuera mayor para su salud. De igual forma expresaron tener miedo de alguna reacción y al final su "no" fue rotundo.



Los médicos que dieron a conocer sobre este tema que ocurrió en el Hospital Regional de Río Blanco y hospitales del IMSS en la delegación Veracruz Sur, lamentaron que sus compañeros hayan pensado de esa manera, pues consideraron que con la vacuna podrá estar más protegido el personal que sigue en la primera línea de batalla contra este virus.



Asimismo, apuntaron que, durante estos meses de pandemia, habían esperado la inoculación, y durante todo este tiempo han luchado contra otros enemigos peligrosos que son el miedo a contagiarse y morir, así como el estrés.