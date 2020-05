En Orizaba, Ayuntamiento ha detenido a 10 autobuses por llevar exceso de pasajeros

Alrededor de 10 unidades del transporte público en su modalidad de autobuses han sido sancionadas por llevar un exceso de pasajeros, dio a conocer el director de Gobernación de Orizaba, Erick Morales Reyes.



Recordó que fue el pasado 8 de mayo, que se inició con los filtros en la ciudad y se hizo campaña para informar a ellos y a toda la población; sin embargo, hubo quienes no lo creyeron y en los primeros días se detuvieron a alrededor de 10 unidades, tanto foráneas como locales.



Indicó que las líneas sancionadas han sido AU, Metropolitano, Chyc y varias más a las que se les detuvo porque llevaban demasiados pasajeros.



Explicó que en esos casos, se detiene la unidad y se aplica una sanción de 15 UMAS pero además se avisa a la línea para que mande otro autobús y se puedan repartir los pasajeros.



Agregó que además se está pidiendo a los choferes que no suban a nadie que no traiga cubrebocas, pues es algo en lo que también las líneas de transporte deben colaborar.



Respecto a los taxis, recordó que se mantienen los filtros a las entradas de la ciudad y si se ve que el chofer o su pasaje no llevan cubrebocas, no se les permite ingresar.



Mencionó que en el interior de la ciudad también se les apercibe pero es más complicado porque son 2 mil 500 unidades y hay algunos choferes que no ponen de su parte.