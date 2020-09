En Orizaba cientos de niños no acceden a clases virtuales, reconoce supervisor

Israel Tejeda Pérez supervisor escolar de la Zona número 22, reconoció que del total de la matrícula que tiene a su cargo, el 10 por ciento tiene problemas para poder recibir su educación de manera virtual o por televisión.



Explicó que en cada salón de 30 niños entre tres y cuatro no cuentan con internet o no han podido acceder a las clases; el número del cual es supervisor alcanza los 5 mil infantes.



Dijo que están haciendo un estudio para conocer con certeza cuántos niños no tienen acceso a internet, a clases por televisión. "Pero cada maestro tiene entre tres y cuatro niños que trabajan en otras condiciones".



Explicó que los profesores que encuentran alguna condición de conectividad y observan que no se tiene un medio tecnológico, mandan cuadernillos a través de otros medios.



De igual manera apuntó que los maestros sin duda conocen qué escolares tienen problemas.



Agregó que este ciclo ha sido diferente porque se tiene que trabajar ahora más con las tecnologías: "Es complejo por las condiciones que no son parejas en todos, pero los maestros se han preparado mucho, se han metido a diferentes cursos algunos gratuitos y otros por cuenta propia".