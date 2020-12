En Orizaba defunciones aumentaron 40% este 2020; lo atribuyen al COVID

Un total de 3 mil 68 defunciones hasta el 29 de diciembre llevaba inscrita en Orizaba la oficina del Registro Civil, indicó el regidor Emmanuel Gómez García.



Explicó que las principales causas de esos fallecimientos fueron la diabetes, hipertensión, insuficiencia respiratoria y otras relacionadas con el COVID-19, ya sea que se asentaron como tal o bien en la causa se registró la neumonía atípica.



Reconoció que esto evidencia que esa pandemia incidió en la población, pues en comparación con el año anterior hay más defunciones, ya que hasta noviembre de 2019 se llevaban 2 mil 59, mientras que el 2018 se cerró con 2 mil 77.



El edil señaló que en fechas recientes se hizo un análisis de la situación, en donde se determinó que el incremento fue en promedio de 40 por ciento más que el año pasado.



“Si tú vas comparando el año 2019, con el 2018 o el 2017, no hay un variación importante, no hay una alza, en este año sí, y realmente nosotros tenemos que saber y la ciudadanía tiene que saber que esto no ha parado (el contagio por Covid-19)”, remarcó.



Gómez García destacó que si la población desea tener un 2021 distinto, tiene que actuar tomando las medidas necesarias.



Llamó también a la gente a que si enferma acuda a atención médica, pues algo que se ha visto es que desestiman que pudieran tener coronavirus y ya cuando acuden al hospital su estado está muy deteriorado y fallecen.