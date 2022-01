En Orizaba, desinteresa a jóvenes ser choferes de autobús

A pesar de que en el área del transporte público se ha abierto la oportunidad para que puedan ingresar jóvenes a laborar como conductores, se ha visto que a éstos no les interesa, por lo que aunque hay líneas de transporte que necesitan operadores, no pueden encontrar gente, indicó Alfredo García, representante de la empresa Cerritos.Recordó que debido a la pandemia y la disminución en el número de pasajeros redujeron corridas y se quedaron aproximadamente en un 50 por ciento.Señaló que en este tiempo de pandemia algunos compañeros decidieron retirarse, entonces se trató de capacitar a algunos jóvenes, pero no hay interés en éstos por laborar en el área.Mencionó que a la fecha, en todas las empresas del transporte público hace falta personal, pero hay desinterés de posibles aspirantes.Agregó que quienes han dejado de laborar como conductores han buscado emprender algún negocio por su cuenta, entonces han invertido en calzado, en ropa y otros artículos, y les va un poco mejor.Consideró que los siguen es porque les gusta y quieren mantener esta sociedad cooperativa a flote a pesar de las adversidades que hay por lo mismo de la pandemia, el alza de los combustibles y otros insumos.