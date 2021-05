En Orizaba detectaron a 15 particulares dando servicio de taxi por App

El presidente nacional del Transporte Multimodal, Carlos Sosa Madrazo, dijo que en Veracruz ya han sido detectados alrededor de 15 casos de autos particulares que han pretendido prestar el servicio de transporte público y estos han sido multados.



“La Secretaría de Seguridad Pública ha hecho el trabajo de detener a las unidades, han sido más de 10 unidades que han intentado meterse y las multas han sido de alrededor de 100 mil pesos. La gente corre el riesgo de ir a la cárcel porque está tipificado como delito de tres a seis años”.



Dijo que los transportistas siguen trabajando en este tema y por ello UBER no va a entrar al Estado, “la Ley 589 contempla como delito hacer el servicio de transporte público con una aplicación en un vehículo particular y tenemos un Gobierno que ha respetado las leyes. Ha sido enfático el Gobernador al decir que nada que esté por fuera de la ley”.



Indicó que están modernizando el transporte, el 70 por ciento de los carros son modelos recientes en la modalidad de taxi, “queremos la modernización pero concesionada”.



El empresario comentó que si entra el UBER los riesgos son muchos, por ejemplo el impacto económico que podría causar a los concesionarios que por cierto quedaron muy afectados después de esta pandemia. “Los dejó en la etapa más crítica de la pandemia sin el 70 por ciento de los ingresos; estas aplicaciones nos hubieran acabado como ya lo hizo en otros estados como Baja California Sur, a donde llegan carros de diferentes entidades”.



Finalmente, apuntó que se pretende garantizar el servicio seguro para el usuario y con aplicaciones como UBER no se tendría, pues muchas de las ocasiones cuando sucede alguna comisión de delito en algunos de estos vehículos se quiere justificar que no andaban en servicio.