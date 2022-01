En Orizaba, hay 16 trabajadores de confianza contagiados de COVID

Tan solo en el ayuntamiento de Orizaba, hay 16 trabajadores de confianza que están contagiados de coronavirus, dieron a conocer autoridades.Sin embargo, no se sabe hasta el momento cuál sería la cifra de los empleados sindicalizados, pues también algunos han presentado síntomas, por lo tanto, se requiere saber si se contagiaron.Ante esta realidad de la variante Ómicron, que es más contagiosa, se exigirá a todo el personal, portar el cubrebocas, así como también no se permitirá el ingreso al Palacio Municipal ni a ninguna oficina, si los pobladores no llevan adecuadamente colocado este objeto de protección.De hecho, los mismos empleados han dado a conocer que cuando se detecta a una persona con síntomas, los cuales pudieran ser coronavirus pero también otra enfermedad respiratoria, son enviados de manera inmediata al médico para que este pueda hacer una valoración, y defina si se va a casa y se realiza la prueba o solamente se trata de un problema respiratorio no relacionado con el coronavirus.