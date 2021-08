En Orizaba, hay comercios que siguen sin poner filtros sanitarios

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Orizaba, Francisco Jiménez Haces, pidió a los Ayuntamientos que exijan a los diferentes establecimientos cumplir con todas las acciones que prevengan la transmisión del Coronavirus.



Al respecto de que hay comercios que no tienen el tapete, sanitizante, ni el gel y donde tampoco se toma la temperatura a las personas que ingresan, refirió que esta tarea es de mayor responsabilidad de las Alcaldías.



"Aquí ya es tema de los Ayuntamientos, del área de comercio que los chequen y los revisen. De hecho, cada semana les mandamos un mensaje a través del WhatsApp a nuestros afiliados para pedirles que cumplan con todas las medidas sanitarias, a fin de que no sean requeridos por las autoridades".



Destacó como importante que hagan conciencia los comercios de que si en algún momento el Ayuntamiento les cierra sus locales por incumplir con las medidas sanitarias, tendrán que asumir esta sanción. "Nosotros los invitamos y ese es nuestro deber".



De igual forma, insistió que es necesario que las personas, incluyendo en este sentido a sus afiliados al organismo empresarial, se vacunen en tiempo y forma



Al igual que otros sectores, recordó que si bien es cierto la vacuna no exime a la persona de contagiarse de Coronavirus, le puede ayudar en gran medida a que la enfermedad que desarrolle no sea de gravedad ni lo lleve a un hospital o incluso a la muerte.