En Orizaba, IMSS habilita Módulos de Atención Respiratoria

Ante el incremento de contagios de COVID-19, se habilitaron nuevamente los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) en las Unidades de Medicina Familiar, indicó el coordinador auxiliar de Primer Nivel de Atención, Arturo Saury Aguilar.El galeno exhortó a la población derechohabiente a no saturar los hospitales y entonces acudir a las UMF en caso de presentar síntomas leves relacionados con el virus del SARS-CoV-2."De presentar síntomas como: tos, fiebre, dolor de garganta, estornudos o escurrimiento nasal, el paciente puede acudir a su UMF más cercana donde será valorado por un médico para determinar el tratamiento adecuado".Sin embargo, dijo que en caso de presentar dificultad para respirar y dolor de pecho, es necesario acudir a un servicio médico de urgencias lo más pronto posible.El entrevistado consideró que gracias a las vacunas contra COVID-19, la mayoría de los casos positivos son atendidos de manera ambulatoria, es decir, no requieren hospitalización.“Actualmente nuestra ocupación hospitalaria por pacientes contagiados es muy baja y hasta el momento no tenemos pacientes intubados en ninguno de nuestros hospitales, la mayoría solo requiere de atención ambulatoria”.Aunque resaltó la importancia de completar el esquema de vacunación contra el virus del SARS-CoV-2, principalmente en mujeres embarazadas, adultos mayores y pacientes con comorbilidades como diabetes, hipertensión y sobrepeso.En ese sentido, hizo un llamado para vacunarse y reforzar las medidas sanitarias como son: el uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel con 70 grados de concentración, guardar la sana distancia y evitar las aglomeraciones.