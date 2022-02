En Orizaba, la histórica librería “Garcilaso” anuncia su cierre

La librería “Garcilaso”, en Orizaba, anunció su cierre. Al igual que otros negocios, ya no abrirá sus puertas a consecuencia de la crisis económica dejada por el Coronavirus.Esta librería participó en la formación de muchos estudiantes de todos los niveles, quienes adquirieron ahí sus textos.Pero también ante la era de lo digital ya no pudo resistir la competencia, aunado al tema de la crisis económica generado en muchos sectores luego del paso de la pandemia.El anuncio de la liquidación y remate de los libros ya se dio a conocer en carteles colocados en sus aparadores de gran tamaño y de cristal, los cuales fueron característicos de este sitio.Durante los últimos años las ventas vinieron a la baja, pues muchos estudiantes optaron por fotocopiar diversos libros y ya no adquirían en esta librería ninguno, que dentro de sus recuerdos tiene los grandes tumultos de padres de familia hace muchos años, comprando los textos de diferentes editoriales que pedían en las escuelas de la región.