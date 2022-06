En Orizaba, leyes contra el maltrato animal no se aplican: exregidor

Debido a que todos los días se sabe de algún caso de maltrato animal o de crueldad extrema, es evidente que no se aplican las leyes que hay para cuidar a estos seres, admitió el exregidor Francisco José Aguilar Ramírez.El impulsor del Reglamento de Protección Animal en Orizaba destacó que lamentablemente, por parte de ninguna autoridad de ningún partido se ve disposición para hacer valer las leyes.“Con vergüenza lo digo, ningún partido, ni el que gobierno actualmente en el país y estado, han aplicado estas leyes”.Lamentó que a pesar de que existan esas normas, no haya habido ninguna repercusión para proteger a los animales.Recordó que, por ejemplo, recientemente se llevó a cabo una novillada en Orizaba, evento que fue promovido por el ayuntamiento y el DIF municipal, pero se infringió la ley porque se permitió el acceso a menores, pero empezando por la autoridad municipal esto se permitió y hasta se promovió.A la fecha, dijo, no se sabe que algunos de los regidores o diputados del partido hayan presentado la denuncia, pero en este tipo de casos, no se ve que haya voluntad para actuar.