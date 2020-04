En Orizaba limpian gratis ambulancias usadas en lucha contra el COVID-19

Como una medida más de prevención, la gente este día acudió al módulo de la empresa Termoconnet, pues esta ofrece el servicio de sanitización a bajos costos para automóviles



Para ambulancias, patrullas y todo automotor que apoye en la contingencia del coronavirus, el proceso es gratuito.



Desde este día se instaló un módulo de termonebulización en Prolongación de Oriente 6 y Sur 43 en Orizaba, frente a la conocida iglesia de Santa Gertrudis, para que toda persona interesada en que quede su automóvil libre de la presencia de algún virus, acuda para que este proceso se le realice.



En entrevista Carlos Castelán, representante de esta empresa, indicó que luego de que se estuvo efectuando en días pasados esta práctica sanitaria a taxis y camiones del transporte público, personas se acercaron para preguntar si el servicio no se daba para autos particulares; fue así que se puso en marcha para este fin.



Explicó que en este proceso se crea un humo que tiene un mejor espectro y accede a más partes. “Por ejemplo hay varios métodos, como la aspersión, en esa vas a mojar, pero con la termonebulización estamos creando un humo que se impregna en todas las superficies, logrando el objetivo que es sanitizar el interior del vehículo”.



Indicó que Termoconnect, cuenta con personal capacitado y con el equipo necesario. Este 21 de abril todos los vehículos que quisieron esta desinfección no pagaron un solo peso; mañana ya tendrá un costo y el horario en que pueden acudir es de las 09:00 a las 18:00horas.



Pero dejó en claro que todos los vehículos de emergencia, como son: ambulancias, los que utiliza Protección Civil, patrullas y otros que apoyen en la contingencia, podrán pasar al módulo pero no se les cobrará.



Es de recordar que la termonebulización la ha estado haciendo Termoconnect para autobuses del transporte público de dos líneas camioneras así como también para taxis, todo con el propósito de sumarse a las acciones de prevención contra el contagio del coronavirus.