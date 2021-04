En Orizaba marchan para concientizar sobre el maltrato animal

Con una marcha que partió del Poliforum Cultural Mier y Pesado, animalistas pidieron justicia para Rodolfo, un perrito que fue asesinado a machetazos en Los Mochis, Sinaloa.



Los participantes portaron lonas y cartulinas con diversos mensajes alusivos al maltrato animal, a fin de concientizar a la población de la tortura que sufren muchos de ellos al ser criados para consumo, así como en la vida diaria los que viven en las calles y que son ignorados por todas las autoridades.



Ya en el kiosco del parque Apolinar Castillo, varios de los asistentes hicieron uso de la voz para expresar diversos mensajes.



Flor Pliego, integrante de Entorno Animal, pidió que las autoridades en Orizaba ya no le hagan más al cuento y aprueben el reglamento de protección animal para que se pueda actuar en los casos que se dan de crueldad contra las mascotas.



“Ustedes son servidores del pueblo, nosotros somos pueblo, nuestros animales forman parte también del pueblo y ellos no tienen credencial de elector, pero sus familias humanas la tenemos y la vamos a utilizar”, expresó.



Otra asistente pidió tomar conciencia del maltrato que sufren no sólo animales domésticos, sino otros silvestres a los que la gente envenena y mata por desconocimiento.



Exhortaron a la población a que piense en que no necesita amar a los animales, simplemente, respetarlos.