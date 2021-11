En Orizaba, menores sin comorbilidades abarrotan centro de vacunación

Ante rumores de que en el Centro de Atención Médica Expandida (CAME) 15 de Orizaba sobraron vacunas antiCOVID pues no llegó el número suficiente de menores de edad con comorbilidades, decenas de padres de familia llegaron con sus hijos para que les aplicaran su dosis.Los papás llegaron con jóvenes aunque no padecen enfermedad crónica alguna.Por ello, tenían la incertidumbre sobre si sus hijos iban a ser ser vacunados o no, pero les habrían informado que todos van a pasar.Así, familias de la zona se aventuraron para que los jóvenes reciban su dosis de Pfizer.De igual forma la calle donde se ubica el edificio que albergaría la nueva unidad de Salud mental y que fue convertido en CAME y que es la misma dónde se ubica las Fiscalía Regional, se estranguló con el tráfico que se generó por este motivo.