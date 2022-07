En Orizaba, MORENA rebasó lo que criticaba: acarreo, coacción y “cochinero”

La elección interna del Morena de este sábado fue una muestra de lo que tanto se criticó en otros partidos y se puede calificar de un verdadero “cochinero”, consideró Martín García Limón, secretario del Comité Municipal del PRI en Orizaba.Comentó que ahora que ese instituto político llegó al poder se observa que las cosas no son como ellos las señalaban y hoy estuvo ante los ojos de todos cómo se desarrolló ese proceso, que habían dicho que no se iba a permitir el acarreo, la coacción y que sería limpio y la gente acudiría por sus propios medios a votar para elegir a sus consejeros, pero no fue así.Consideró que tendrán que salir a dar la cara y emitir un posicionamiento porque a la gente ya no la pueden engañar y hoy demostraron que rebasaron lo que criticaban y llevaron a su gente en camiones, camionetas, vans, vehículos particulares, taxis, gente del gobierno, transporte público y hasta vehículos de los ayuntamientos.Opinó que al menos a su gente tendrán que salir a darles una explicación, porque sus diputadas y diputados habían salido a decir que eso no iba a pasar.García Limón señaló que seguramente saldrán a excusarse y a decir que se entremetió gente de la oposición, pero lo que se ve es que uno fue su discurso como oposición y otra su conducta ya en el poder.“Como priista es que hay mucha gente ahí que aprendió algunas prácticas y ahora las aplican ahí cuando antes las criticaron y yo diría una palabra que muchas veces ocuparon ellos: su proceso fue un cochinero”.Indicó que el ciudadano tiene hoy evidencias claras y contundentes de que el cambio que ellos dijeron y la transformación que prometieron sólo son palabras y “están haciendo lo mismo y hasta más” y ojalá que hagan un análisis y cuando dé el momento de dar su voto lo piense bien.