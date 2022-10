En Orizaba no aumenta la seguridad pero en municipios vecinos sí: CANACO

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Orizaba, Francisco Jiménez Haces, reconoció que aún y cuando la inseguridad en la ciudad no vaya en aumento, no es la misma situación en municipios aledaños, pues ahí sí va a la alza.En entrevista dijo que lo sucedido en Orizaba han sido hechos aislados, no se ve que sean del mismo impacto que lo que está pasando en localidades vecinas."Tenemos como Cámara el reporte de que aquel lunes cuando se registró una balacera en Orizaba, durante toda la semana sí bajó el comercio, sí bajó la actividad turística así como en restaurantes, sí bajó el hospedaje en los hoteles pero al siguiente lunes todo volvió a la normalidad".Añadió que desde su perspectiva en la zona de Orizaba la inseguridad sigue estando a la baja, pero en los alrededores va en incremento."No sé los datos que las autoridades manejen, pero los de nuestros asociados es que sí se ha sentido un poquito de inseguridad en estos últimos meses".Descartó que los hechos violentos registrados en localidades colindantes con Orizaba, impacten a la actividad comercial.