En Orizaba, no bajó el precio de la gasolina

Las gasolineras de Orizaba no tuvieron una disminución en el costo del litro de gasolina Magna ni en la Premium, tal y como ocurrió en la ciudad de Veracruz, lo cual lamentaron los ciudadanos que esperaban lo mismo.



Automovilistas entrevistados dijeron que el costo que se estuvo manejando en Veracruz de 3 a 4 pesos más bajo que en Pluviosilla, debería de aplicarse en todo el Estado.



"Es un ofertón allá en el Veracruz. Qué más quisiéramos que aquí también se diera la baja en el precio pero la triste realidad es que no, tenemos que seguir cargando al precio que hemos venido pagando".



Hasta el momento, las gasolineras siguen operando con normalidad, a ciertas horas como todos los días tiene mayor afluencia pero sin ninguna novedad.



El litro de la Premium es de 19.50 pesos en tanto la Magna de 19.23 pesos, que es lo que han venido pagando los consumidores.



Algunos comentaron que de ayer para hoy la disminución en ciertas estaciones fue de 50 a 80 centavos pero no más, sin embargo, esperan que en los próximos días regrese al precio que se manejaba en los últimos días.