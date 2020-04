En Orizaba, no dejarán entrar a bancos, edificios de gobierno y urbanos sin cubrebocas

A partir de este 17 de abril en Orizaba, no se permitirá el ingreso a instituciones públicas, bancos o abordar unidades de transporte público, si las personas no llevan cubrebocas.El Ayuntamiento de Orizaba a través de su Comunicado Oficial número 33, informó que como medida para evitar la propagación del Coronavirus en espacios de alto riesgo de contagio por ser concurridos y con actividad constante, es que a partir de esta fecha para poder ingresar a instituciones públicas, para poder subir los camiones del transporte urbano y poder entrar a las sucursales bancarias el uso de cubrebocas es indispensable.De igual forma, alerta a los pobladores a evitar que se les impida el acceso a cualquiera de estos lugares si no portan este artículo de protección correctamente y deja en claro que la Policía Municipal y elementos de Protección Civil de Orizaba estarán vigilando el cumplimiento de esta norma.