En Orizaba no multarán a negocios que no suspendieron actividades

La planta cervecera de la empresa Heineken, en Orizaba, desde que se determinó por la contingencia que suspendieran actividades empresas de actividad no esencial, no estuvo operando, indicó el alcalde Igor Rojí López, quien agregó que hasta el momento no se sabe cuándo podría volver a operar.



"Estuvo detenida la planta; estuve en contacto con directivos de la misma empresa y obviamente me decían que si entraban o salían vehículos es porque se tenía que dar mantenimiento de manera permanente en las instalaciones de la planta, pues no puedes dejar en cero la actividad, cerrar con llave y no regresar. No estuvo trabajando, me quedó claro y también es una instrucción del Gobierno Federal en el momento en que vayan a reactivar actividades".



Añadió que son medidas que se han tomado a nivel federal, el hecho de que la industria de la construcción se haya detenido o que muchas de las industrias hayan parado trabajos en Orizaba.



"Nosotros como Comité Municipal de Protección Civil simplemente pedimos que se suspendieran actividades de cinco giros comerciales que son: bares y cantinas, gimnasios, salones de fiesta cines y casinos. Eso fue lo único que pedimos como comité".



De igual forma, agregó que lo demás han sido acciones que el Gobierno Federal ha solicitado a ciertos ramos de la industria y en el caso por ejemplo de la construcción, se han tenido que acatar las disposiciones. Incluso el Ayuntamiento ha detenido obras que estaban avanzando a muy buen ritmo como lo es el Planetario.



Al cuestionarle si habría alguna sanción para aquellos negocios que decidieron seguir con remodelaciones y construcciones a pesar de las indicaciones de no hacerlo, dijo que el Ayuntamiento no puede efectuar este tipo castigo.



"Nosotros no emitimos ningún requerimiento ni ninguna multa, simple y sencillamente hicimos el exhorto para que dejaran de trabajar y como nosotros lo hicimos, así pedimos que se cumplieran; sin embargo, no estamos multando a nadie", concluyó.