En Orizaba no se detectó ningún problema de salud entre jóvenes aspirantes a la UV

El vicerrector de la Universidad Veracruzana (UV) en la zona Córdoba-Orizaba, José Eduardo Martínez Canales, informó que este viernes concluyó la etapa de exámenes de admisión sin incidentes, tanto en el modo virtual como en el presencial.



Mencionó que mil 40 jóvenes optaron por el modo virtual, mientras que en el modo presencial todos los días se aplicaron las pruebas a los jóvenes en las cuatro sedes señaladas con oportunidad, que fueron el Centro de Idiomas Orizaba, el Campus Ixtaczoquitlán y las Facultades de Enfermería y Ciencias Químicas de Orizaba.



Indicó que, si bien se tenía previsto que acudieran 6 mil 80 jóvenes a hacer sus exámenes repartidos de forma diaria en 156 en el Centro de Idiomas, 212 en la Facultad de Enfermería, 330 en la Facultad de Ciencias Químicas y 518 en el Campus Ixtaczoquitlán, hubo algunos que no llegaron pero esto es algo que sucede cada año.



Recordó que para el ingreso se contó con filtros sanitarios, en donde se tomó a los jóvenes la temperatura y por fortuna en la zona no se detectó ningún problema de salud entre los aspirantes.



Agregó que los resultados podrán ser consultados el 15 de septiembre y los jóvenes podrán inscribirse del 16 al 18, en tanto que el día 20 se dará a conocer cuántos lugares hay disponibles para que los aspirantes que no hayan obtenido su derecho a ingresar, puedan solicitarlos.



Mencionó que el día 22 se dará a conocer la lista de los admitidos en esa segunda vuelta y el 23 estos muchachos podrán inscribirse.



Finalmente, recordó que en la zona son 2 mil 343 espacios los que se ofertan para alguno de los 26 programas educativos.