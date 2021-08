En Orizaba, ofrecen pruebas COVID gratis para estudiantes que sospechen contagio

Como atinada calificó el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, la decisión de regresar a clases presenciales y ofreció que si algún menor presenta síntomas sospechosos de COVID-19, el Ayuntamiento otorgará la prueba.



Al inaugurar junto con el representante de la SEV, Hiram Flores y el supervisor escolar de la zona 22, Israel Tejeda, el Ciclo Escolar 2021-2022 en la escuela primaria “Nicolás Bravo”, indicó que hoy por la mañana se enteró que en algunos lugares había conflictos porque los padres de familia se oponían al regreso a clases, sin embargo, en Orizaba está todo tranquilo.



Consideró incongruente que los paterfamilias se opongan a un ciclo presencial, cuando en los parques, los mercados y los restaurantes se ve a las familias con los niños.



Mencionó que si se toman las medidas preventivas, no habrá mayor problema, como en este plantel.



Consideró que los niños han sido de los más afectados por esta pandemia, pues por año y medio tuvieron que estar en sus casas y el aprendizaje no es el mismo.



Por su parte, la directora de la escuela, Laura Pedroza, reiteró que el ciclo se inicia con todas las medidas preventivas, también agradeció al Alcalde por el apoyo que su administración dio con la construcción de un domo, que permitirá que los alumnos puedan realizar actividades sin verse afectados por las inclemencias del tiempo.



Tras la inauguración del ciclo escolar, el Alcalde recorrió otras escuelas de la ciudad, como la Manuel M. Herrera, en donde platicó con los alumnos de primero, quienes le mostraron que llevaban su gel antibacterial y le dijeron que estaban contentos porque ya querían regresar a clases.



Siguen muertes por COVID



Por otra parte, Rojí López confirmó que la cifra de muertos por Coronavirus en este agosto sigue creciendo, convirtiéndose en la segunda más alta durante toda la pandemia. Ya suman 57 personas con domicilio en Pluviosilla que perdieron la vida por este virus.



"Llevamos 57 hasta el fin de semana. Sí ha subido bastante la estadística, seguimos en la pandemia pero mucha gente no hace caso, anda en la calle de manera normal sin cubrebocas, sin la sana distancia y debemos ser conscientes".



Dijo que se tiene conocimiento que ha habido muertes en menores de edad a consecuencia de este virus.



De igual forma, destacó que la cifra más alta que se ha tenido de muertes por Coronavirus fue en agosto del 2020 con 83 casos y la segunda más elevada sería la de agosto desde 2021 con 57.



Por ello hizo el llamado a que se cumpla con toda la reglamentación que ha hecho la Secretaría de Salud y en el caso del regreso a clases, la de Educación. "Debemos de cumplir los protocolos, hoy es un regreso importantísimo a clases y hay determinaciones como el regreso por parte del Gobernador y lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado".



De igual forma, pidió al Gobierno Federal que se agilice la vacunación de la segunda dosis para personas de 30 a 39 años de edad, así como primera y segunda dosis para mayores de 18 años.