En Orizaba, otra Villa Iluminada también provoca gentío y críticas

La Villa Iluminada y la Nieve Artificial en la calle Colón, aledaña al Palacio Municipal de Orizaba, ha provocado diferentes puntos de vista entre la población. Algunos han elogiado el trabajo de la Alcaldía y otros han condenado esta instalación en plena pandemia.



Algunos orizabeños explicaron que en el sitio es imposible mantener la sana distancia, por eso pidieron que se controle el acceso a no más de 30 personas y permanezcan sólo 15 minutos dentro del área.



"Está muy bonito, pero es imposible mantener la sana distancia, creo que deberían controlar el acceso a 30 personas y que permanezcan 15 minutos dentro y después otro grupo y así sucesivamente", expresó la usuaria "Lupita La Más Bonita Beti".



Además, advirtieron que existe un doble discurso de parte de la autoridad municipal, pues por un lado piden que todos se cuiden y por otro colocaron esta Villa a la que ya asistieron y seguirán asistiendo cientos de personas.



"Qué triste ver que la administración es quien da pie a más contagio. Igor Rojí no podía ir peor tu administración", dijo Karla Álvarez.



Otros incluso invitaron al alcalde Igor Rojí López para que acuda a la Villa justo cuando haya un gran número de personas.



"Muy bonito el evento, pero invito al señor presidente a que vaya cuando esté un mundo de gente", dijo Rafael Barra.



Unos más responsabilizaron a los mismos orizabeños y todos aquellos que asisten, pues ellos mismos están provocando tener algún contagio de COVID-19.



"Ori Ori", expuso en su comentario en Facebook: "Este señor tan extraño, abre antros, aglomera gente en el Palacio. No sé su objetivo por qué razón hace las cosas, lo único que provoca es más contagio".



A través de las redes sociales estos comentarios se han hecho presentes, sin embargo, otro grupo de orizabeños y de pobladores de municipios aledaños, incluso preguntan los horarios en que puedan disfrutar de la nieve artificial y aseguran que Orizaba sigue sorprendiendo como Pueblo Mágico.



"¿En qué horario está para visitar?", cuestionó la usuaria Alberta García Torres.



Recientemente, cabe señalar, la Villa Iluminada en el municipio de Xico también causó críticas en redes debido al gran número de personas que congregó su inauguración.