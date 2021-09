En Orizaba se reunirán 300 alcaldes de municipios de varios países

Orizaba será sede del Congreso Iberoamericano Municipalista, al cual acudirán alrededor de 300 autoridades de diversos municipios de distintos países.



En entrevista la vicesecretaria de Asuntos Económicos de la Unión iberoamericana de Municipalistas (UIM), indicó que "del 6 al 10 de diciembre de 2021 se celebrará en Orizaba el treceavo Congreso Iberoamericano Municipalista, ya estaba previsto a realizarse para noviembre del 2020, pero se tuvo que posponer por la pandemia que estamos padeciendo en todo el mundo y finalmente se va a efectuar en próximos meses".



Enfatizó en que acudirán 300 entre Alcaldes y autoridades de municipios de todo Iberoamérica, habrá representantes de diversos países.



Explicó que se escogió que fuera en esta ciudad luego de una elección entre las diferentes candidaturas y es que se considera que Orizaba reúne lo que la UIM quiere para su congreso.



"A la unión no le gusta celebrar en grandes ciudades sus encuentros, sino que prefiere hacerlo en ciudades medias porque es importante que la ciudadanía sea consciente de que se está celebrando un evento importante y que se interrelacionen con los participantes. Además que tanto los pobladores como quienes participan conozca más de la cultura del lugar que se visita".



Indicó que Orizaba tiene todo, por ejemplo seguridad, "cuando salgo por la noche no he sentido miedo de ningún tipo, a pesar de las noticias que nos llegan a España de que México está muy mal en el tema de inseguridad, de COVID-19 y sin embargo en Orizaba estoy como si estuviera en mi casa".



Dijo que Orizaba es ejemplo de una ciudad que está aplicando los protocolos para prevenir el COVID-19. "A los lugares a donde va uno las mesas son limpiadas de inmediato, hay tapetes desinfectantes, alcohol en gel y el uso del cubrebocas es algo que se observa en casi toda la población".